Apanha-bolas é coisa do passado: a Taça da Liga tem uma novidade que se pratica lá fora

Quando a bola galgar as fronteiras impostas pelo cal, nos três jogos da fase final da Taça da Liga, em Leiria, a reposição da mesma em campo será diferente.

Em vez de apanha-bolas, que num jogo em campo neutro dificilmente iam gerar vantagens ou desnivelar o normal curso da partida, a final four da Taça da Liga terá sinalizadoras (ou cones, vá) à volta do campo onde serão colocadas as bolas. É aí que os jogadores vão recolher a bola para depois marcarem o lançamento lateral.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Uma das novidades mais marcantes será a introdução de um sistema de reposição de bola através de sinalizadores especialmente posicionados ao redor do retângulo de jogo”, pode ler-se no site da Liga Portugal.

E continua: “A medida, que é utilizada, por exemplo, na Premier League inglesa, na Serie A italiana e na Bundesliga alemã, visa a rapidez e autonomia dos jogadores, que recolherão a bola diretamente nos sinalizadores, evitando a interação com os apanha-bolas, que passam a ter como tarefa reabastecer apenas os sinalizadores sem eventuais interferências diretas no jogo”.

A final four da Taça da Liga arranca esta terça-feira com o clássico entre Sporting e FC Porto e continua na quarta-feira, com o Benfica-Braga. A final disputa-se no sábado. Os três jogos vão começar às 19h45.

Esta fase derradeira do torneio vai contar ainda com outra medida inédita, através da “colocação de balizas amovíveis no aquecimento das equipas, pensada particularmente para os exercícios dos guarda-redes, permitindo igualmente a redução do desgaste do relvado antes do início dos jogos”.

A Taça da Liga, também Allianz Cup, terá também uma dimensão solidária. O patrocinador que empresta o nome à competição vai doar, por cada golo apontado na prova, dois equipamentos de telecomunicação rádio SIRESP para os bombeiros do distrito de Leiria. A campanha tem o lema “Marcar para salvar”.

Os destinatários desta ação solidária são: Bombeiros Sapadores de Leiria, Bombeiros Voluntários de Leiria, Bombeiros Voluntários de Maceira, Bombeiros Voluntários de Ortigosa e Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Leiria.