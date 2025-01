Antunes, insultado por adeptos, quis abandonar jogo do Paços de Ferreira

O defesa Antunes, capitão do Paços de Ferreira, pediu para abandonar o relvado ainda na primeira parte do jogo contra o Académico de Viseu depois de, alegadamente, ter ouvido insultos por parte de adeptos do próprio clube.

O jogador, de 37 anos, chegou a retirar a braçadeira, sentou-se no relvado, começou a chorar e chegou mesmo a abandonar o jogo.





Depois de conversar com companheiros de equipa e elementos da equipa técnica, Antunes acabou por regressar para a segunda parte.

Segundo a Sporttv, que transmitia a partida, alguns militares da GNR identificaram pelo menos uma pessoa pelos insultos ao jogador.