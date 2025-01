Moreirense e AVS empatam

O Moreirense somou o quarto jogo consecutivo sem vencer para a I Liga de futebol, ao empatar a um golo na receção ao AVS, na 17.ª jornada da competição.

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Alan, de grande penalidade, inaugurou o marcador para a equipa de César Peixoto, aos nove minutos, mas Jaume repôs a igualdade para os visitantes, em cima do intervalo (45).

O Moreirense, que não vence há quatro jogos no campeonato, mantém-se no oitavo posto, com 22 pontos, enquanto o AVS, que somou a 12.ª partida seguida sem triunfos e o quinto empate consecutivo, ocupa o 13.º posto, com 15.

Veja o resumo da partida: