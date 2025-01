Carvalhal. “Bloqueámos a dinâmica do Benfica”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, elogiou os seus jogadores pela vitória no estádio da Luz.

A partida

"Foi uma vitória de união, jogadores, equipa técnica, presidente, bloqueámos a dinâmica do Benfica. O Matheus não fez qualquer defesa na primeira parte. Na segunda esperava uma reação do Benfica, uma grande equipa com um grande treinador. A equipa retraiu-se e teve dificuldade em sair. O Benfica consegue fazer o 2-1. Acabámos por nos juntar e vencer. Não vou dizer se é justo ou injusto. A equipa esteve unida e muito junta, algo que tem faltado em casa. Fora tem sido irrepreensível. Hoje mostrou que é a melhor equipa fora de casa porque tem mais pontos" [ndr: na conferência, Carvalhal corrigiu e lembrou que o Sporting tem mais 1 ponto que o Sp. Braga fora de casa].

Bruma

"Fez um jogo extraordinário como toda a equipa"

Taça da Liga contra Benfica

"É outro jogo, em campo neutro. Espero que a equipa esteja com este perfil. Temos tempo de resolver os problemas. É mais um jogo fora, em campo neutro. Vamos respeitar muito o Benfica, porque respeitamos. Vai ser difícil, mas com humildade vamos tentar chegar à final"

