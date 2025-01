Autocarro do Sporting de Braga apedrejado em Lisboa antes do jogo com o Benfica

Um autocarro do Sporting de Braga terá sido apedrejado em Lisboa na noite de sexta-feira por um grupo de encapuzados. A denúncia é feita pelo clube minhoto, num comunicado citado pelo jornal Record. Este sábado, o Sporting de Braga defronta o Benfica no Estádio da Luz, pelas 18h00.

"Ontem, por volta das 23h30, já em Lisboa, um grupo de cerca de 15 indivíduos vestidos de preto, encapuzados e com o rosto tapado, atingiram o autocarro do Sporting de Braga com pedras na frente e na lateral", descreve a nota do clube treinado por Carlos Carvalhal.

"Não fosse a rápida intervenção da segurança e a violência podia ter escalado para outros patamares. Após o sucedido, e já afastados do hotel, os mesmos indivíduos rebentaram vários petardos", acrescenta a nota.

No documento, o clube esclarece que "foi imediatamente chamada a polícia e feita a respetiva queixa", não tendo resultado quaisquer feridos dos incidentes.