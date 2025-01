Arouca derrota Boavista

O Arouca derrotou o Boavista, fora, por 3-1, em partida da jornada 17 da I Liga.

Pelos visitantes marcaram Jason, Yalcin (ambos de penálti) e Dabó (este na própria baliza).

Já pela equipa da casa ainda empatou Salvador Agra.

Com esta vitória, o Arouca subiu provisoriamente ao 15.º posto, com 15 pontos, e entregou a última posição precisamente ao Boavista, que soma 12 pontos e continua sem vencer em casa no campeonato, tendo ainda averbado o sétimo encontro seguido sem triunfar na prova.

