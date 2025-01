Sporting e FC Porto lutam pela liderança em deslocações a Guimarães e Funchal

O Sporting e o FC Porto lutam esta sexta-feira pela liderança da I Liga portuguesa de futebol, com deslocações aos terrenos de Vitória de Guimarães e Nacional, respetivamente, no arranque da 17.ª jornada.

Antes de se defrontarem nas meias-finais da Taça da Liga, em 7 de janeiro, os dois primeiros classificados do campeonato são os primeiros a entrar em campo na última ronda da primeira volta, com os 'leões' a visitarem o Vitória (sexto), cinco dias depois de vencerem o Benfica (1-0), na ronda anterior.

Num encontro marcado para as 20h15, o treinador do Sporting, Rui Borges, vai regressar ao Estádio D. Afonso Henriques, onde começou a temporada, antes de sair para substituir João Pereira nos 'verdes e brancos', após a 15.ª jornada.

O Sporting não vence fora de casa para o campeonato desde o triunfo no terreno do Sporting de Braga (4-2), na despedida do treinador Ruben Amorim, enquanto o Vitória vem de quatro empates seguidos em todas as provas e ainda só perdeu um jogo em casa, frente ao FC Porto.

Antes, a partir das 18h00, o FC Porto pode isolar-se provisoriamente na liderança, numa deslocação ao Estádio da Madeira, embora a realização do encontro com o Nacional possa estar em causa pela ameaça de nevoeiro na Choupana.

Perante o 15.º classificado, que não vence há três encontros -- incluindo o final do encontro com o Benfica, interrompido precisamente pelo nevoeiro -, os 'dragões' procuram a quarta vitória consecutiva na prova e o quarto encontro sem sofrer golos.

O Benfica, terceiro classificado, a dois pontos do duo da frente joga no sábado, em casa frente ao Sporting de Braga (quinto), num encontro marcado para as 18h00 e que acontece quatro dias antes de as duas equipas se voltarem a encontrar, nas meias-finais da Taça da Liga.

Programa da 17.ª jornada:

Sexta-feira, 3 de janeiro:

Nacional - FC Porto, 18h00

Vitória de Guimarães - Sporting, 20h15

Sábado, 4 de janeiro:

Moreirense -- AVS, 15h30

Benfica - Sporting de Braga, 18h00

Boavista - Arouca, 20h30

Domingo, 5 de janeiro:

Santa Clara - Farense, 14h30 locais (15h30 em Lisboa)

Casa Pia - Famalicão, 18h0

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20h30

Segunda-feira, 6 de janeiro:

Gil Vicente - Rio Ave, 20h15