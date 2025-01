IPMA e o Nacional-FC Porto: "Provavelmente teremos condições favoráveis. Está tudo no limite dos limites"

Depois das previsões negativas, a boa notícia: pode e deverá mesmo haver jogo na Madeira, esta sexta-feira, entre Nacional e FC Porto, agendado para as 18h00.

A última atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma melhoria das condições meteorológicas na Choupana.

Ainda não é certo, mas as informações das últimas horas são animadoras para o encontro entre os futebolistas do Funchal e do Porto.

É isso que explica em Bola Branca o especialista do IPMA Vítor Prior. “A previsão aponta para uma probabilidade de 50% de precipitação fraca ou muito fraca à hora do jogo”, explica. “Com a base das nuvens entre os 700 e os 1000 metros, o que significa que as condições meteorológicas possam ser as adequadas à realização do jogo.”

E, alertando, continua: “Está tudo no limite dos limites. O estádio é a 750 metros, as nuvens andam por ali próximas. Vamos esperar pelo momento, mas neste momento podemos dizer que provavelmente teremos condições favoráveis”.

Caso o nevoeiro impeça a realização do Nacional-Porto, esta sexta-feira, o plano B é começar ou retomar o jogo no sábado, às 12h45 ou 15h30 como horas possíveis. Porém, avisa Prior, o cenário não é o ideal.

“Não há garantia que sejam as melhores condições para realizar o jogo no sábado”, reconhece. “Não será um dia fácil…”

O Nacional-Porto, às 18h00, será relatado na Renascença e terá acompanhamento ao minuto em rr.pt.