​Boavista. O debate entre candidatos é na Renascença

As eleições para a presidência do Boavista decorrem no dia 11 de janeiro e contam com duas candidaturas, depois do recuo do antigo goleador Fary Faye, o atual presidente da SAD.

A contenda que vai encontrar o sucessor de Vítor Murta será entre Filipe Miranda e Rui Garrido Pereira. O debate vai ser transmitido em direto no site da Renascença, na segunda-feira, 6 de janeiro, às 18h00.

Filipe Miranda foi atleta do clube e é o diretor do futsal do Boavista, que terá ao seu lado Álvaro Braga Júnior, antigo presidente do clube e da SAD, para a Mesa da Assembleia Geral (MAG), e ainda Jorge Ribeiro, para o Conselho Fiscal.



Já a lista encabeçada pelo advogado Rui Garrido Pereira vai contar com Miguel Lixa, para a corrida à MAG, e ainda Rui Martins, para o Conselho Fiscal.



O debate ficará disponível depois no site da Renascença e nas plataformas habituais onde ficam alojados os conteúdos e as histórias de Bola Branca.