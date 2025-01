"Situação crítica e imprevisível" e sábado "ainda pior": nevoeiro ainda paira sobre o Nacional-FC Porto

"Neste momento, a situação é bastante crítica e duvidosa". É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a hora marcada para o jogo entre Nacional e FC Porto. O primeiro jogo do ano na I Liga está ameaçado pelo nevoeiro e há um risco considerável de, tal como na receção dos madeirenses ao Benfica, ser adiado.



"Não se prevê precipitação durante o dia nem ao fim da tarde, mas já devemos ter vento de sul/sudoeste e bastante humidade. É muito provável que se formem nuvens à quota do estádio do Nacional", explica a Bola Branca o meteorologista Victor Prior.

Com a ressalva de que ainda pode mudar, o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal sublinha que, neste momento, é de prever que as nuvens se instalem à altura do Estádio da Madeira.

"É muito difícil garantir, porque a previsão aponta para os 600 metros e, se variar uma centena de metros mais para cima ou mais para baixo, modifica a situação toda", aponta.

E quanto ao dia de sábado, dentro das 30 horas seguintes previstas no regulamento para que o jogo se realize, ainda "pior".

"O sábado, em principio, será pior no dia todo. Já teremos a superfície frontal a passar na Madeira e, portanto, já será um dia com períodos de chuva, aguaceiros e bastante nebulosidade", prevê Victor Prior.

O Nacional-FC Porto corre o risco de ser o 18.º jogo adiado na Choupana este século, devido ao nevoeiro.