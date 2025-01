Farense rescinde com defesa Talys e médio Velásquez

O Farense rescindiu contrato, por mútuo acordo, com o defesa brasileiro Talys e com o médio colombiano Jhon Velásquez.

O lateral-esquerdo Talys, que chegou aos algarvios no início da época passada, perdeu espaço no arranque desta temporada com a contratação de outros dois jogadores para o seu posto e, em 2024/25, somava apenas três jogos.

Já o médio Velásquez, que reforçou o Farense em 2022, sofreu uma lesão grave na sua primeira temporada, quando era titular, e ficou longos meses de fora, raramente sendo opção após a recuperação, sendo que contabilizava três partidas esta época.

“Agradecemos todo o empenho ao longo do tempo que representaram o nosso emblema e desejamos muita sorte para o seu futuro profissional e pessoal”, referiu o emblema de Faro em comunicado sobre os dois jogadores.

Após 16 jornadas, o Farense ocupa o 16.º lugar na I Liga, com 13 pontos, deslocando-se ao reduto do Santa Clara no domingo, às 15h30, para a 17.ª ronda, última da primeira volta do campeonato.