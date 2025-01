Daniel Sousa lembra que Afonso Henriques é estádio “difícil para os adversários”

O treinador Daniel Sousa afirma que o Vitória Guimarães está "num processo de crescimento", antes de receber o Sporting, líder da I Liga, e o ex-treinador Rui Borges, para a 17.ª jornada.

O embate de sexta-feira, agendado para as 20h15, marca o regresso do técnico leonino à cidade berço, onde mora a equipa que orientou na primeira metade da época e que está a procurar evoluir, depois de já ter apresentado "alguma ideias defensivas" novas na visita de domingo ao Farense (2-2), que assinalou a estreia do técnico de Barcelos ao serviço dos vitorianos.

"Vai ser um jogo difícil, independentemente de quem está do outro lado. Vamos encontrar o líder do campeonato, com toda a motivação e pressão que isso acarreta. Estamos preocupados connosco. Estamos num processo de crescimento. Sabemos para onde queremos ir. Vamos entrar como temos de entrar em todos os jogos", disse, na antevisão ao encontro.

Ciente de que o conhecimento de Rui Borges sobre o Vitória tem "valia para o planeamento estratégico", Daniel Sousa lembrou que os seus jogadores também "sabem como pensa" o treinador adversário e projetou um encontro "bem disputado", tendo pedido apoio aos adeptos do emblema minhoto.

"O futebol é dos jogadores, não dos treinadores, seja o Daniel, seja o Rui. Não me parece que o estádio vá receber mal o Rui [Borges], mas isso é também irrelevante para o desempenho das duas equipas. Este é um estádio difícil para os adversários. Estou com alguma ansiedade para ouvir aquela música inicial, com os adeptos a cantar", disse.

Uma semana depois de ter assumido o comando do Vitória, o treinador de 40 anos tentou compreender o que o plantel "faz bem com regularidade" e "acrescentar ideias diferentes", em primeiro lugar a nível defensivo e, mais tarde, a nível atacante, sem sobrecarregar os atletas com informação.

Em Faro, a equipa de Guimarães viu o possível triunfo fugir-lhe no último minuto de descontos pela terceira vez no campeonato, situação que Daniel Sousa promete não "voltar a acontecer", até porque, a seu ver, lidera um grupo de jogadores competentes, "muito ligados do princípio ao fim" dos jogos.

Nesse desafio, o lateral-direito Alberto protagonizou as assistências para os golos vitorianos, desempenho que não surpreendeu o treinador vitoriano, já que vê "uma margem de progressão interessante" no jogador de 21 anos e em muitos outros elementos oriundos da formação que têm trabalhado com a equipa principal.

"Fruto das necessidades do plantel, têm 'subido' miúdos da formação, que vêm treinar connosco. Tem-me agradado bastante o que tenho visto", referiu.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 24 pontos, recebe o Sporting, líder da prova, com 40, em partida agendada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.