Treinador e SAD do Estrela multados pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, o seu adjunto, Luís Silva, e a SAD do clube, por falta de habilitações do técnico.

Faria terá de pagar 816 euros, ao passo que Silva foi condenado a pagar 490 euros. A SAD dos amadorenses foi penalizada no valor de 5.100 euros, por violação de deveres e princípios previstos no regulamento disciplinar na Liga, presentes no artigo 118.º, alínea b).

José Faria tem apenas o nível II de treinador (UEFA B), o que não lhe permite exercer, oficialmente, funções de técnico principal. Por isso, é Luís Silva, que tem o UEFA Pro, que está inscrito nas fichas de jogo como o treinador do Estrela

O acordão divulgado do CD da FPF, explica que apurou a "factualidade participada relativamente a quadro técnico e habilitações de treinadores", no âmbito do regulamento disciplinar da Liga e da Lei 40/2012, que estabelecem o "regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto".

Estes castigos não têm a ver com os desacatos no túnel do Estádio do Dragão, no final do FC Porto 2-0 Estrela da Amadora, ao contrário do que foi inicialmente veiculado. Essa investigação do CD não tem, ainda, resultados.

Na conferência de imprensa posterior ao encontro, o treinador do Estrela da Amadora tinha denunciado uma "confusão tremenda" no túnel de acesso aos balneários do recinto, onde, entre outras pessoas, surgiu o presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

Os tricolores terminaram a partida em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Danilo Veiga, aos 75 minutos, instantes antes de José Faria ter recebido vermelho direto por palavras dirigidas à equipa de arbitragem chefiada por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O defesa-direito e o técnico dos tricolores foram suspensos por um jogo, enquanto o FC Porto foi alvo de uma repreensão e 1.938 euros de multa pelo atraso no início da segunda parte.

[Notícia corrigida às 16h58 do dia 31 de dezembro de 2024 - multas não têm a ver com os desacatos no túnel do Estádio do Dragão]