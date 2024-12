Tiago Martins e João Gonçalves arbitram Porto e Sporting nos primeiros jogos de 2025

Tiago Martins e João Gonçalves são os árbitros nomeados para os dois primeiros jogos da I Liga em 2025, em que os líderes FC Porto e Sporting visitam Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães, respetivamente.

Martins estará na Choupana, no Nacional-FC Porto, jogo inaugural da ronda 17, na sexta-feira, às 18h00. O videoárbitro (VAR) será Luís Ferreira.

O futebol português pode começar 2025 com um problema antigo. O Nacional-Porto está em risco de não se poder realizar, devido ao nevoeiro que é esperado na Choupana, em especial à hora do jogo.

De acordo com Vítor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, "as condições não são as mais favoráveis" para a realização da partida.

Gonçalves é o escolhido para o Vitória-Sporting, no Estádio D. Afonso Henriques, também na sexta-feira, às 20h15. Bruno Esteves será o VAR.

Dois jogos com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Nomeações:

Nacional-FC Porto

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Vitória SC-Sporting

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa SIlva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto