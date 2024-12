SC Braga confirma Fran Navarro por empréstimo do FC Porto

O Sporting de Braga oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Fran Navarro, por empréstimo do FC Porto, até ao final da época.

No site oficial, o clube minhoto informa, ainda, que fica com opção de compra de três milhões de euros para ficar, em definitivo, com o ponta de lança espanhol, de 28 anos. Caso a cláusula seja acionada, Navarro assinará um contrato válido por quatro temporadas, até 2029, e ficará com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Formado no Valência, Fran Navarro ainda passou pelo Lokeren, da Bélgica, antes de rumar ao Gil Vicente em 2021/22. Os 37 golos em 78 jogos que apontou em Barcelos valeram-lhe o salto para o FC Porto, na temporada passada, contudo, a aventura no Dragão não correu bem. Ainda foi emprestado, na segunda metade da última época, ao Olympiacos, com que conquistou a Liga Conferência.

Esta temporada, mesmo com novo treinador, Fran Navarro voltou a não ser opção regular no FC Porto. Fez sete jogos e não marcou qualquer golo. Segue, agora, para Braga, por empréstimo com opção de compra.

Navarro enriquece as opções de Carlos Carvalhal para uma ofensiva que regista uma média de menos de dois golos por jogo (54 em 31). O espanhol fará concorrência ao compatriota Roberto Fernández e ao marroquino Amine El Ouazzani pela titularidade no centro do ataque do Braga.