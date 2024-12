Arouca rescinde com Mateus Quaresma e Thiago Rodrigues

O Arouca anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo para a rescisão contratual do lateral-esquerdo Mateus Quaresma e do guarda-redes Thiago Rodrigues, com vista a reestruturar o plantel.

Em vésperas da reabertura do mercado de transferências, os lobos, que estão no último lugar da I Liga, com apenas 12 pontos, acertaram as primeiras saídas para um defeso de janeiro em que o treinador Vasco Seabra já assumiu esperar mexidas.

Mateus Quaresma, de 28 anos, chegou ao emblema da Serra da Freita em 2020/21, quando os arouquenses ainda disputavam o segundo escalão, e, em cinco épocas, totalizou 110 jogos.

Contudo, a lesão sofrida no joelho esquerdo, ainda na fase inicial da temporada passada, fez com que o jogador brasileiro perdesse a preponderância no lado esquerdo da defesa arouquense, algo que nunca conseguiu recuperar, tendo realizado apenas três partidas na atual I Liga, todas na condição de suplente utilizado.

Por sua vez, Thiago Rodrigues, que trocou o Estoril Praia pelo Arouca há dois anos, nunca se perfilou como primeira opção para a baliza do Arouca - primeiro na 'sombra' de Ignacio de Arruabarrena e atualmente de Nico Mantl - e torna-se jogador livre com apenas nove jogos realizados.

O Arouca, no 18.º lugar, prepara já a deslocação ao Estádio do Bessa, marcada para sábado, às 20h30, perante o Boavista, 17.º, em igualdade pontual, e um dos concorrentes diretos na luta pela manutenção.