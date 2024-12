Rio Ave regressa às vitórias às custas do Nacional

O Rio Ave venceu na receção ao Nacional por 2-1, com dois golos de Clayton, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, pondo fim a uma série de três jogos sem vencer.

Clayton, que tinha dado vantagem aos vila-condenses aos 26 minutos, selou a vitória dos anfitriões, aos 73, na conversão de uma grande penalidade, depois de Bruno Costa ter igualado o encontro para os insulares, aos 34.

O Rio Ave, que não vencia há três jornadas e continua sem derrotas em casa, subiu ao 10.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Nacional, que somou o terceiro jogo sem vencer e ainda não triunfou fora da Madeira, segue no 15.º posto, com 13 pontos.

Veja o resumo da partida: