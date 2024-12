Moreirense empata Estoril

O Moreirense isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar da I Liga de futebol, ao empatar 2-2 no reduto do Estoril, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Alejandro Marqués, aos 22 minutos, de grande penalidade, e Hélder Costa, aos 45+3, marcaram os tentos dos locais, enquanto Gabrielzinho, logo aos dois, e Asué, aos 57, faturaram para os forasteiros.

Depois de duas derrotas consecutivas, a formação de Moreira de Cónegos passou a somar 21 pontos, enquanto os canarinhos continuam no 13.º posto, com 15.

Veja o resumo da partida: