Daniel Sousa. “Receção do grupo foi ótima”

O novo treinador do V. Guimarães, Daniel Sousa, está satisfeito com a forma como decorreram os primeiros dias de treino.

"A receção do grupo foi ótima não só à equipa técnica, mas também em termos de resposta às novas metodologias. A aplicação foi excelente. Foram três dias típicos, de preparação, temos de ter cautelas com a adaptação à metodologia porque há sempre diferenças. É sempre preciso ter cautela como que se faz para não se sobrecarregar os jogadores. Estamos preparados dentro do que tem sido feito nos jogos anteriores porque não dá para mudar muita coisas em três dias”, referiu Daniel Sousa.

A partida vai ser contra o Sp. Farense e o técnico vimaranense espera uma partida difícil.

"É uma equipa que nos últimos seis jogos pontuou em quatro e que venceu fora o último jogo. Independentemente da posição na tabela estão a fazer uma série regular, em termos motivacionais isso vai mexer e criar dificuldades extra. Em termos de jogo, joga com uma estrutura de cinco que por vezes joga mais baixa, que pode dificultar os caminhos para a baliza. Seguramente vamos procurar os caminhos para a baliza que indicamos", acrescenta.

A partida está marcada para as 15h30 deste domingo, em Faro.