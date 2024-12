Empate no Dragão "é sempre positivo" para o Boavista

O treinador do Boavista ficaria satisfeito com um empate no Dragão.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da visita ao FC Porto, a contar para a jornada 16 da I Liga, Cristiano Bacci sublinha que as duas equipas "têm objetivos totalmente diferentes, mas o jogo é igualmente importante" para ambas. Ainda assim, ao passo que os dragões, que disputam o título, só "matarão" a sede com três pontos, as panteras, que lutam pela manutenção, já ficarão saciadas com um.

"O empate é sempre positivo. Quando pontuas, é sempre positivo. Não podemos fazer uma comparação entre as duas equipas, entre os objetivos das duas equipas, mas a ideia de pontuar no Dragão vai ser a mesma. A equipa é confiante, acredita no trabalho, acredita no que fizemos até agora e acredita no futuro", sublinha o técnico italiano.



O dérbi entre FC Porto e Boavista está marcado para sábado, às 20h30, no Dragão. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Estratégia do Boavista: "É um jogo importante, mas a estratégia vai ser a mesma. A equipa prepara jogos em casa e fora de casa, apesar do adversário, da mesma forma e com a mesma mentalidade."

Jogo 100 em Portugal: "Sinto a equipa confiante e a trabalhar bem, apesar de um ciclo de sete jogos em que ganhámos uma vez. A equipa está bem, está confiante e mostra isso em todos os jogos. No último que empatámos, tivemos oportunidade de ganhar o jogo, isso foi claro, por isso estou confiante."

O que é que o Boavista pode fazer no Dragão, considerando a diferença de argumentos? "As equipas têm alvos totalmente diferentes, mas o jogo é igualmente importante para as duas. É um dérbi, é um jogo diferente, como nós sabemos, mas, como já disse, nunca mostrámos incompetência nos jogos que fizemos ate agora. Às vezes fomos derrotados, outras vezes ganhámos ou pontuámos. Vamos da mesma forma, com a mesma ideia, a mesma mentalidade de tentar pontuar em qualquer sítio, seja no Dragão, em Alvalade ou no Bessa. Para nós é igual."

Empate seria um resultado positivo? "O empate é sempre positivo. Quando pontuas, é sempre positivo. Mas como já disse, não podemos fazer uma comparação entre as duas equipas, entre os objetivos das duas equipas, mas a ideia de pontuar no Dragão vai ser a mesma. A equipa é confiante, acredita no trabalho, acredita no que fizemos até agora e acredita no futuro."

O que acha do FC Porto? "É uma equipa muito forte, luta pelos primeiros lugares, por isso esperamos um jogo difícil, como é normal, mas vamos na luta."

Exibição com o Sporting inspira Boavista para o FC Porto? "Nós preparamos todos os jogos da mesma forma. Alvalade, Bessa, Dragão. Vamos tentar pontuar, vamos tentar fazer um bom jogo, vamos tentar atrapalhar os adversários."

Dança de treinadores na Liga portuguesa: "A dança de treinadores há em qualquer lado do mundo, por isso é normal. Estamos habituados, fazemos o trabalho, temos de saber o bem e o mal deste trabalho. Faz parte."

Jogadores estão mais motivados por ser um dérbi? "Nós sabemos todos que é um jogo diferente, sabemos que para os adeptos é um jogo importante, mas sabemos também, e temos de nos focar nisso, que dá três pontos como os outros."

Como olha o Boavista, uma equipa com cuidados defensivos, para Samu, goleador do FC Porto? "É sua opinião que temos uma ideia defensiva, mas não é assim. Nós jogamos sempre para ganhar. Às vezes dá, às vezes não dá. Não olho para os adversários. Não é só o Samu, o FC Porto tem grandes jogadores e uma grande qualidade. A equipa não vai estar focada só num adversário. A ideia que nós temos é tentar fazer o nosso futebol, independentemente do adversário que temos pela frente. Claro que há adversários mais e menos competentes, mas é a mesma situação para os jogadores."