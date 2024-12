Farense diz que já resolveu impedimento de registo de jogadores aplicado pela FIFA

O Farense, da I Liga, revelou esta quinta-feira que o impedimento de registo de jogadores aplicado no dia 17 de dezembro pela FIFA já foi resolvido, mas não esclareceu os motivos na base do castigo.

“O Sporting Clube Farense informa que as razões subjacentes à aplicação do impedimento de registo de jogadores pela FIFA já foram devidamente resolvidas, tendo sido cumprido integralmente os requisitos exigidos”, revelou o emblema algarvio em comunicado.

Neste momento, o Farense aguarda “exclusivamente a autorização formal por parte da FIFA para proceder ao registo de novos jogadores”, lê-se na mesma nota.

“O SC Farense mantém um diálogo contínuo com as entidades competentes, empenhando todos os esforços para que esta situação seja ultrapassada no mais breve prazo possível”, reforçou o clube de Faro.

O Farense está impedido, por tempo indeterminado, de registar novos jogadores pela FIFA, após ter surgido na lista de proibições de registo do organismo, onde ainda consta, segundo a consulta efetuada pela Lusa após o comunicado divulgado pelos algarvios.

A medida foi aplicada ao emblema de Faro no dia 17 de dezembro e estará em vigor “até ser levantada”, lê-se no portal de proibições de registo da FIFA, que não esclarece a razão da inelegibilidade temporária.

Na nota divulgada hoje, o Farense frisou “que não abdicará de defender e reivindicar os seus direitos, quer junto da tutela do futebol internacional, quer, se necessário, em instâncias de resolução de litígios”.

“Este compromisso traduz a determinação da instituição em proteger a sua integridade e o seu bom nome, assegurando que situações desta natureza sejam rigorosamente analisadas e corrigidas”, concluiu o clube algarvio.

Após 15 jornadas, o Farense segue no 17.º e penúltimo lugar da I Liga de futebol, com 12 pontos, recebendo o Vitória de Guimarães para a 16.ª ronda no domingo, às 15h30.