A Liga Portuguesa juntou à mesa as 30 mascotes dos vários clubes do primeiro e segundo escalão do futebol profissional, numa demonstração da "união existente fora das quatro linhas".

Nas fotos aparecem o Jubas (Sporting), a Águia Vitória (Benfica), o Draco e Viena (Porto), a dupla Augusta e Guerreiro (SC Braga), o Super Afonso (Vitória SC) e o Galo Gil (Gil Vicente), assim como o conhecido Castor do Paços de Ferreira.