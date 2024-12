Ian Cathro: "Mostrámos muita personalidade, gostei muito do nosso jogo"

Ian Cathro, treinador do Estoril Praia, mostrou-se satisfeito com a exibição na visita ao Benfica, apesar da derrota por 3-0 no Estádio da Luz.

Análise do jogo: "Gostei muito da nossa exibição, acho que mostrámos muita personalidade. Tivemos bons momentos no jogo, com bola e sem bola e também quando foi preciso defender em bloco baixo. Gostei muito do nosso jogo. Obviamente, o Benfica conseguiu tomar conta do jogo, mas mesmo na parte final nunca senti o nosso rendimento baixar. Estou muito contente com este grupo. Vamos continuar a trabalhar e a mostrar-nos cada vez melhores."

Objetivo da estratégia? "Queremos ser um Estoril diferente, isso vai levar tempo, mas queremos um Estoril mais competitivo, mais estável. Há dores de crescimento, altos e baixos, mas o caminho é este. Mostrámos cedo, neste percurso, uma boa capacidade de vir aqui e disputar o jogo."

Exibição compensou? "Não quero procurar vitórias morais nem entrar nessas discussões. No futebol, o resultado é o que fala mais alto, mas olhamos para o que acontece em campo, para a forma como competimos. É importante manter essa personalidade em todas as circunstâncias, mesmo a perder por 2-0. Isso é um bom sinal".