"A visibilidade é uma oportunidade". 33 anos depois, Tirsense regressa aos "quartos" da Taça

João Pedro, capitão de equipa do Tirsense, acredita que o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal pode permitir aos mais jovens do plantel saltarem para outros patamares.

Aos 30 anos, o defesa é o líder de um plantel jovem, com uma média de idades que não ultrapassa os 25 anos. Em declarações a Bola Branca, João Pedro vê uma oportunidade de ouro para os mais jovens da equipa que está no Campeonato de Portugal.

"Percebe-se que temos jogadores que no futuro podem chegar a outros patamares. Esta visibilidade é uma boa oportunidade para os clubes os conhecerem", prevê.

Natural de Santo Tirso, João Pedro está na sexta época ao serviço do Tirsense, desde 2019/20. Até chegar aos quartos de final, o clube eliminou o Vieira, Caldas SC, Brito SC e o Rebordosa.

"É um feito que nos orgulho porque há 33 anos que o clube não chegava aos quartos de final. O segredo é muito trabalho e também alguma sorte porque só jogamos contra equipas do nosso campeonato", reconhece.

Apesar do momento histórico, o Tirsense está em zona de descida aos campeonatos distritais. Nem tudo são rosas na época do clube: "Só podemos pensar na Taça em janeiro, até porque só sabemos as restantes equipas no dia 12".

"Temos de nos focar no campeonato e melhorar a classificação, porque não estamos habituados a estar nesta posição e não reflete a nossa qualidade e trabalho", termina.