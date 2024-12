Nota 3 para André Narciso. “Não há golo anulado. Decidiu bem o lance com ajuda preciosa do VAR”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a André Narciso, árbitro do Gil Vicente - Sporting, partida da 15.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro decidiu bem ao reverter o penálti com ajuda do VAR. Tiago Rocha acrescenta que não há golo anulado porque o lance já estava interrompido e, se fosse necessário, seria anulado porque há falta de Debast no início do lance.

Na primeira parte houve um “critério largo”, com André Narciso a “deixar jogar”.

Foram 12 faltas e foi mostrado um amarelo, que foi bem mostrado.

Aos 44 minutos, num lance entre Aguirre e Debast há “carga legal” e, por isso, o árbitro esteve “bem ao deixar jogar”.

Já na segunda parte houve mais lances difíceis e a ajuda do VAR foi preciosa no tal lance do minuto 77 na área dos gilistas.

Aos 55 minutos, Gyokeres cai na área, mas deixa-se cair.

Aos 97 minutos, é bem mostrado o cartão amarelo.

Por isso, nota 3 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, Gil Vicente e Sporting empatam 0-0.