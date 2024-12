César Peixoto, a critica à arbitragem e o elogio a Rodrigo Mora

O treinador do Moreirense, César Peixoto, estava desiludido com o resultado (0-3), mas estava satisfeito com a forma como os seus jogadores atuaram contra o FC Porto.

A partida

"Acho que a entrada do FC Porto é normal, perfeitamente normal, nada de novo. O padrão estava lá todo. O FC Porto é uma grande equipa, nós temos sido fortes em casa. Batemo-nos bem na primeira parte, fomos sempre competitivos. Foi um jogo equilibrado, onde o FC Porto na primeira parte interrompeu constantemente o jogo, com jogadores a irem para o chão, a serem assistidos, a quebrar o ímpeto da nossa equipa. Acabámos por sofrer golo numa pressão nossa, num lance onde arriscámos. Faltou matreirice, faltou matar com falta se não roubássemos a bola, acabámos por desequilibrar-nos e o FC Porto aproveitou. Mas na segunda parte entrámos bem, com o FC Porto a ter dificuldades a chegar. Até ao 2-0 o jogo foi muito equilibrado.

Críticas à arbitragem

“Na minha opinião, o lance do Nehuén sobre o meu jogador é vermelho direito. É um ponto de viragem do jogo. Respeito o árbitro, até tenho receio de falar. Até nem me fica bem falar, mas é uma entrada muito violenta, temos de proteger estes jogadores, porque são os que dão espetáculo e qualidade ao jogo”.

FC Porto a controlar

Depois há o 2-0 em que fomos algo permissivos, podíamos ter tirado a bola. O FC Porto foi feliz aí. E depois disso o FC Porto acaba por controlar o jogo. Tentámos meter dois avançados, partimos o jogo, sabíamos que podíamos perder a ligação. Depois num ressalto, num lance em que facilitámos na construção, um erro nosso, e sofremos o terceiro. Depois do 2-0 parece que foi um jogo de tendência única, fácil para o FC Porto, mas não foi. A minha equipa fez um bom jogo, tirando depois do segundo golo. Aí tivemos mais dificuldades. Mas criámos tantas situações de perigo como o FC Porto, a posse foi repartida. Foi um bom jogo da nossa parte, mas o resultado é enganador. Parabéns para o FC Porto".

Madson no banco

"Opção técnica. Sabíamos que ia jogar o Galeno a defesa esquerdo, não sendo dessa posição de raiz iria ter algumas carências defensivas. O Gabriel é mais forte no ataque à profundidade, mais rápido, mais potente e podíamos ter aí aproveitado. Tivemos duas ou três transições por aí, foi só por isso. Feliz porque tenho várias opções e posso optar e cada um rende em função do que eu preciso."



Jogos em casa com grandes

"É importante dizer que o Moreirense tem qualidade. Não é só alma. Estamos bem organizados, mas temos muita qualidade. Com o Sporting a perder demos a volta, tal como com o FC Porto na Taça. Só alma não chega para dar a volta contra um grande. Temos demonstrado que somos fortes, aqui e ali cometemos erros. Mas sabemos o caminho e o processo, acreditamos nisso, e vamos continuar tranquilos, fazendo o nosso campeonato.

Rodrigo Mora

Quero, a fechar, dar os parabéns ao Rodrigo Mora, que é um miúdo com qualidade, que foi o abre-latas do FC Porto. Tem muito talento, tem futuro promissor pela frente".