Cathro. Estoril vai “tentar ganhar” ao Benfica

O treinador Ian Cathro afirma que o Estoril vai visitar o terreno do Benfica, na 15.ª ronda da I Liga de futebol, para "tentar ganhar" pela primeira vez fora da Amoreira nesta temporada.

Os canarinhos ainda não somaram qualquer triunfo fora de casa, enquanto o Benfica soma por vitórias todos os jogos a nível interno realizados no Estádio da Luz, mas, face a estes dados, o escocês demonstrou ambição de disputar a partida frente às águias.

"Vamos tentar ganhar. Às vezes, o tentar ganhar torna o jogo um pouco mais aberto, mas vamos lá para disputar o jogo", assumiu Ian Cathro, em conferência de imprensa.

Para tal acontecer, o treinador apontou que o Estoril terá de "trabalhar e correr muito" perante uma "muito boa equipa, com grandes jogadores", mas reforçou que a equipa preparou muito bem a ideia delineada para poder causar uma surpresa na Luz.

"Sabemos que vamos jogar contra uma muito boa equipa, com grandes jogadores, e não acreditamos que o Pai Natal vai chegar para nos oferecer alguma coisa. Sabemos também que quando ele aparece não vem vestido de amarelo. Vamos ter de trabalhar e de correr muito", expressou o líder da equipa de Cascais, que ocupa a 12.ª posição.

No derradeiro desafio, o Estoril perdeu em casa frente ao Casa Pia, por 2-0, num confronto "muito frustrante" para o plantel, realçou Ian Cathro, embora tenha frisado que o grupo soube ultrapassar esse desaire para efetuar uma boa semana de trabalho.

"Este é um processo constante. O último jogo foi mesmo frustrante. Acho que fizemos um grande jogo em casa com o Famalicão, depois fomos a Braga e mostrámos grande vontade para dividir o jogo contra uma muito boa equipa. A última partida foi uma boa oportunidade para dar um passo em frente, mas não conseguimos. Quem anda nesta vida sabe deixar as coisas para trás. Já passou e tivemos uma boa semana", sublinhou.

Em relação ao onze inicial e à possibilidade do regresso à titularidade do experiente defesa central francês Mangala, Ian Cathro não quis abrir o jogo sobre as suas opções.

"Temos um grupo que trabalha muito bem. O Mangala é um jogador importante, tal como são os outros que podem fazer essa posição. Estamos todos juntos, vou tomar decisões, mas não vou comunicar a decisão para fora antes de o jogo começar", disse.

O Estoril, 12.º classificado, com 14 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 35, na segunda-feira, a partir das 18h45, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.