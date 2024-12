Bruno Pinheiro. "Estamos satisfeitos com o empate"

O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, sai satisfeito com o empate contra o Sporting, mas admite que foi difícil.

A partida

“Um jogo difícil como já era de esperar, o Sporting é uma equipa muito ofensiva, que tem sempre muito mais posse de bola que os seus adversários, é uma equipa que chega com muita facilidade ao último terço. Tivemos que nos agarrar um bocadinho na parte defensiva, gostávamos de ter jogado mais com a bola, mas amarraram-nos muito lá atrás, mas não podendo ganhar, era importante não perder e estamos satisfeitos com o empate”.

Gbane em cima de Gyokeres

“Sim o Sporting coloca muitos jogadores entrelinhas, têm os extremos por dentro, tem os laterais muito projetados tem o avançado e depois junta o Harder. Era preciso a linha média não só ajudar a pressionar, mas cortar as linhas de passe entrelinhas, e isso obrigou-nos a baixar muito o bloco, mas era o que o jogo pedia e acho que estamos de parabéns”.

Fujimoto no banco

“O Fujimoto é um excelente jogador com bola, tem uma inteligência fantástica, taticamente muito forte mas era um jogo que prevíamos de muita organização defensiva e nesse sentido o Fujimoto seria menos um a defender, e optámos pelo facto, num jogador que é muito mais competente na parte defensiva com qualidade também na saída de bola.”

Sai satisfeito

“Pontuando contra o líder do campeonato temos de estar de parabéns.”

O Gil Vicente e o Sporting empataram 0-0.