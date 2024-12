Braga e Sporting empatam, Benfica foge

O Sp. Braga e o Sporting empataram 1-1 no jogo grande da jornada 10 do campeonato de futebol feminino.

A partida foi equilibrada e poderia ter caído para qualquer dos lados, mas com ligeira superioridade das leoas.

Pelas arsenalistas marcou a capitã Dolores Silva, aos 39 minutos, já depois de a equipa de Alvalade ter tido um golo anulado.

O Sporting chegou ao empate no segundo tempo, com um tento de Fátima Pinto.

Nota ainda para a expulsão de Miguel Santos, treinador do Sp. Braga.

O Benfica, que também este domingo venceu o Clube de Albergaria, por 3-1, segue 100% vitorioso no campeonato e tem agora quatro pontos de vantagem sobre as minhotas (em vésperas de um encontro entre as duas equipas) e cinco sobre as leoas.