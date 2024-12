Tirsense elimina Rebordosa e está nos quartos-de-final da Taça

O Tirsense recebeu e venceu este sábado o Rebordosa por 1-0, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Num duelo entre companheiros da Série A do Campeonato de Portugal, e depois de uma primeira parte sem golos, o jogo foi decidido com um golo de Bernardo Mesquita, aos 57 minutos.

A equipa comandada por Luís Norton de Matos ainda transpirou para segurar a vitória, primeiro depois de um golo anulado ao Rebordosa, por Kenedy Có, aos 63 minutos, por fora de jogo, e no último lance da partida, aos 90+8, num lance em que a bola foi ao poste e houve um corte em cima da linha de golo da baliza do guarda-redes do Tirsense, Tiago Gonçalves.

Com a vitória, o Tirsense torna-se a primeira equipa do Campeonato do Portugal a seguir para os quartos de final da Taça de Portugal nesta edição, depois de nenhuma equipa o ter conseguido na última época.

Esta é a quinta vez que o Tirsense chega a esta fase da prova, com o melhor resultado da equipa na competição a ter sido as meias-finais, em 1970/71.