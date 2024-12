Farense impedido de registar novos jogadores por tempo indeterminado

O Sp. Farense, da I Liga, está impedido, por tempo indeterminado, de registar novos jogadores pela FIFA, após ter surgido na lista de proibições de registo do organismo.

A medida foi aplicada ao emblema de Faro no dia 17 de dezembro e estará em vigor "até ser levantada", lê-se no portal de proibições de registo da FIFA, que não esclarece a razão da inelegibilidade temporária.

Esta lista inclui os clubes "temporariamente proibidos de registar novos jogadores devido a várias infrações, como disputas financeiras ou violações regulamentares", explica a FIFA.

Contactada pela Lusa, a SAD algarvia ainda não esclareceu os motivos que levaram ao castigo da FIFA.

Após 14 jornadas, o clube de Faro, orientado por Tozé Marreco, segue no 18.º e último lugar do escalão principal, com nove pontos, visitando o reduto do Famalicão, nono, para a 15.ª ronda.