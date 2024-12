Estrela da Amadora e o FC Porto. “Relações excelentes”

O Estrela da Amadora esclarece, em comunicado, os acontecimentos no túnel do Dragão após a partida contra o FC Porto.

A direção dos tricolores garante que as relações entre os dois clubes são "excelentes", mas aproveita para defender o seu vice-presidente e delegado ao jogo Dinis Delgado, o treinador José Faria e o jogador Danilo Veiga.

“Os elementos do CF Estrela da Amadora, Dinis Delgado e Danilo Veiga, não "interpelaram" o árbitro Miguel Nogueira. Apenas conversaram sobre o primeiro cartão amarelo”, lê-se no comunicado.

Sobre Dinis Delgado acrescenta-se: “desempenha o seu papel de forma totalmente independente e em defesa exclusiva dos interesses do nosso clube. Alegar que atitudes de terceiros se justificam por preferências passadas do nosso Vice-Presidente é desonesto e injusto”.

Em relação ao atual técnico, escreve o Estrela: “Quem conhece José Faria sabe que ele nunca teve qualquer ligação ao FC Porto, nem conhece ou alguma vez conheceu pessoalmente o atual ou o antigo líder dos Super Dragões. Importa ainda esclarecer que, na sua vida anterior ao futebol, José Faria era adepto do clube da sua cidade natal, Matosinhos, ligação que, embora legítima, nada tem a ver com as funções que desempenha atualmente”.

O Estrela da Amadora garante ainda que “nem o FC Porto nem o CF Estrela da Amadora solicitaram a presença de forças de segurança na conferência de imprensa”.

Por isso, “em defesa do CF Estrela da Amadora, pedimos que deixem o clube trabalhar em paz, focado no seu objetivo principal: garantir a manutenção na Liga Portugal. Rejeitamos guerras que não nos dizem respeito, pois o futebol já tem sido suficientemente injusto para com todos os envolvidos, incluindo o próprio Estrela da Amadora”.

O clube lamenta que se viva “numa era em que, para alcançar objetivos, por vezes parece valer tudo. Neste contexto, surgem situações que chegam a ultrapassar o imaginável.”