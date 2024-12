Bruno Pinheiro. “Não vejo um Sporting 'morto'”

O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, diz que não espera encontrar um Sporting debilitado fisicamente, no jogo deste domingo, da jornada 15 da I Liga de futebol, antecipando uma "partida complicadíssima" para a sua equipa.

"Podem ter algumas limitações por lesões, mas é o Sporting. Qualquer jogador do plantel tem qualidade acima da média, e uma formação de excelência. Não vejo um Sporting 'morto'. Será um jogo complicadíssimo para nós", antecipou o treinador do conjunto de Barcelos.

Bruno Pinheiro não poupou elogios aos 'leões' falando numa equipa "com qualidade individual e coletiva, que passou por alguma intranquilidade que tende a desaparecer com os resultados".

"Por vezes somos iludidos pelos resultados, mas vejo no Sporting uma equipa de qualidade, que está a superar um período de transição e se tem mostrado muito competente e moralizada, com duas vitórias consecutivas. O João Pereira [treinador] herdou algo muito difícil, entrou no momento mais alto do Sporting nos últimos anos", analisou.

No lado da sua equipa, Bruno Pinheiro também falou num "Gil Vicente moralizado", não só porque na última jornada conseguiu a primeira vitória [1-0] fora, superando o Farense, como também porque somou dois triunfos seguidos na I Liga, algo que ainda não tinha conseguido esta época.

"Apesar das duas vitórias que nos deram mais tranquilidade, não acho que estamos no nosso melhor momento. Quando perdíamos até mostramos mais qualidade com bola e criávamos mais oportunidades de golo. Queremos neste jogo mostrar que podemos fazer um bom jogo e um bom resultado", disse Bruno Pinheiro.

Questionado se irá fazer algum ajuste tático na equipa, para travar o poderio ofensivo dos leões, nomeadamente o ponta de lança sueco Viktor Gyokeres, Bruno Pinheiro lembrou que o Sporting vale pelo seu todo, e não apenas pelo avançado sueco.

"Não podemos cair no erro de centrar as atenções apenas no Gyokeres. O Sporting tem o plantel mais valioso da Liga, e todos os outros jogadores têm muita qualidade e podem desequilibrar a qualquer momento", afirmou.

Bruno Pinheiro lembrou que as "táticas são feitas para tirar espaço aos jogadores adversários", e revelou um pouco como pretende parar o Sporting.

"Se não quisermos estar sempre a defender, temos de atacar. Precisamos de ter mais tempo a bola em nossa posse para os tentar afastar da nossa baliza", antecipou.

Para este desafio, os barcelenses não podem contar com o médio Yaya Sithole, que recupera de lesão, e com o avançado Cauê dos Santos, que terá de cumprir castigo.

O Gil Vicente, 10.º classificado com 16 pontos, recebe este domingo o líder do campeonato Sporting, com 36, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.