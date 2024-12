Fary Faye desiste da candidatura às eleições do Boavista

O atual presidente da SAD do Boavista, Fary Faye, anunciou, esta sexta-feira, a decisão de retirar a candidatura às eleições do clube.

Em comunicado, o antigo jogador e capitão axadrezado, de 49 anos, explica que esta foi uma decisão "cuidadosamente ponderada, tomada com base nas promessas apresentadas pelas outras candidaturas, que asseguraram possuir soluções financeiras concretas e imediatas para enfrentar os desafios financeiros" que o clube atravessa.

"Espero que estas promessas sejam cumpridas e que o futuro do Boavista Futebol Clube seja tão próspero quanto todos ambicionamos. Reitero que aquilo que sempre me motivou, e continuará a motivar, é o Boavista. Os cargos e as posições nunca foram, nem nunca serão, um objetivo pessoal; o meu foco é, e sempre será, o trabalho e o amor incondicional por este Clube", pode ler-se, no site oficial da candidatura.