César Peixoto: "Um ponto era bom, três era melhor, mas o Porto já está avisado"

César Peixoto, treinador do Moreirense, acredita que é difícil voltar a surpreender o FC Porto, depois dos minhotos terem eliminado os dragões da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa, o técnico garante que o objetivo é manter o registo sem derrotas em casa e tentar vencer, assumindo, no entanto, que o FC Porto está numa fase melhor da temporada.

"Quem joga para empatar, normalmente perde. Empatamos com o Benfica e merecíamos vencer, vencemos o Sporting e o Porto num curto espaço de tempo. Temos de acreditar nos jogadors e no fator casa. O Porto é superior, mas temos de tentar os três pontos. Um ponto era bom, três era melhor, mas o Porto já está avisado também e quererá mostrar que foi só um erro", disse.

O Moreirense vem de uma derrota com o Nacional, um jogo com lições a tirar: "Não foi um bom jogo, principalmente com bola. Sem bola, estivemos organizados, bons 'timings' de pressão. Faltou-nos posicionamentos, paciência, muitos erros técnicos".

O técnico acha que o FC Porto "está mais objetivo e consistente" do que quando perdeu para a Taça em Moreira de Cónegos no último mês.

"O Porto tem mais ataque à profundidade, um jogo mais direto a querer chegar mais rapidamente à baliza advesária. Encaixa mais vezes a três, tem nuances diferentes. A qualidade individual está lá, estão mais confiantes, mais objetivos e vão criar mais problemas. Teremos mais dificuldades, mas a equipa está preparada e sabe tudo o que é padrão no Porto", acrescenta.

Peixoto garante ainda que o Moreirense não venceu o Sporting e o FC Porto "só com alma": "Temos qualidade com bola, queremos olhar em frente e surpreender novamente. Temos sido fortes em casa e provar isso. O Porto tem mais valias do que nós e tem obrigação de ser o principal candidato a vencer".

O Moreirense, sétimo classificado com 20 pontos, recebe o FC Porto, terceiro com 34, este sábado, dia 21 de dezembro, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.