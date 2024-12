Saiba quais são os quatro candidatos a defrontar o Vitória nos oitavos de final

O Vitória de Guimarães já sabe que defrontará um de quatro adversários nos oitavos de final da Liga Conferência: Bétis (Espanha), Heidenheim (Alemanha), Gent (Bélgica) ou Copenhaga (Dinamarca).

Os vitorianos garantiram o apuramento direto para os "oitavos", esta quinta-feira, ao empatar (1-1) com a Fiorentina. Também asseguraram o segundo lugar da fase de liga, apenas atrás do Chelsea, e já têm uma certeza: só poderão encontrar a equipa inglesa na final.

De resto, é também do quarteto de possíveis adversários do Vitória - as equipas que terminaram a fase de liga entre o 15.º e o 18.º lugares - que sairá o próximo opositor do Chelsea, do outro lado do quadro.

O Bétis foi 15.º, o Heidenheim 16.º, o Gent 17.º e o Copenhaga 18.º - daqui sairão dois duelos do play-off e quem vencer terá pela frente uma das duas melhores equipas da fase de liga. O sorteio do play-off está marcado para sexta-feira, às 12h00, em Nyon, na Suíça.

Os jogos do play-off estão marcados para 13 e 20 de fevereiro. O sorteio dos oitavos de final realiza-se a 21 de fevereiro, com partidas agendadas para 6 e 13 de março. O Vitória pode, então, descansar por três meses.