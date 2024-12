Reinaldo Teixeira vai ser candidato à presidência da Liga e não teme Júlio Mendes: “Respeitarei todos”

Agora que Pedro Proença é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, está aberta a corrida a presidente da Liga Portugal.

Não é claro o que fará Pedro Proença se perder as eleições para a federação, mas as movimentações em torno da sua sucessão na Liga são uma evidência. Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, foi o primeiro a dar um passo em frente, ainda a procissão ia no adro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Licenciado em gestão, cônsul honorário do Brasil no Algarve, Reinaldo Teixeira está há vários anos ligado à Liga Portugal, onde é coordenador dos delegados e avaliadores. O dirigente não vacila e só aguarda que Pedro Proença se retire para formalizar a candidatura.



“Já há uns meses largos que tenho sido incentivado por várias sociedades desportivas da Liga 1 e da Liga 2, para poder concorrer à Liga. Entendem que, com o conhecimento, os anos que tenho de Liga e a minha vida profissional, posso ajudar a estes novos desafios. Nesse contexto, se vier a acontecer vaga na Liga irei concorrer”, diz, numa entrevista a Bola Branca.

O dirigente algarvio não estará sozinho na corrida. O nome da presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, tem sido falado, tal como o de Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória Sport Clube.

Reinaldo Teixeira assegura que não receia enfrentar nas urnas o ex-dirigente do emblema minhoto, nem qualquer outro candidato.

“Respeitarei todos os candidatos que decidirem concorrer, tal como espero que o façam comigo. Não tenho comentários negativos sobre nenhum candidato que surja. Respeito esse nome [Júlio Mendes], outros que já surgiram e os que possam surgir”, acrescenta.

E conclui: "Estou totalmente confortável, respeitador. Acho que o futebol, como tudo na vida, precisa de valores, de princípios e de reconhecimento dos valores de cada um. Depois, cabe às sociedades desportivas decidirem aquilo que é melhor para a Liga”.