"O futuro será risonho". Rui Borges já sonha com a final da Liga Conferência

Rui Borges não esconde a felicidade com o apuramento direto do Vitória de Guimarães para os oitavos de final da Liga Conferência, depois do empate, a uma bola, com a Fiorentina, e já sonha com a final.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador vitoriano deixa um grande elogio a todos os seus jogadores: "Estou feliz com o que têm dado e acredito mesmo que o futuro será risonho."

"Grane jogo. A equipa manteve a atitude competitiva, fomos intensos, pressionámos alto, mesmo a ganhar a equipa nunca abdicámos de ir à procura do segundo golo. Feliz porque conseguimos ser consistentes. Seguir em frente com a grande caminhada que temos feito e agora vem o 'mata-mata', por isso temos de ser ainda mais consistentes", vinca.

O Vitória termina a fase de liga no segundo lugar, o que também garante que não encontrará o Chelsea até à final. Rui Borges quer ver os "blues" pela frente: "Oxalá que sim, porque é sinal de que estamos na final."

Análise: "Fizemos um grande jogo. Noventa minutos, não foi 70. Criámos mais situações de finalização, mais situações reais de perigo. Eles têm duas, uma na primeira parte em que o Varela faz uma grande defesa e depois a do golo, que é um lance que vem de segundas bolas. Faltou-nos algum rigor defensivo e eles foram mais felizes nesse sentido, com o ressalto sobre a defesa do Bruno. Grane jogo, a equipa manteve a atitude competitiva, fomos intensos, pressionámos alto, mesmo a ganhar a equipa nunca abdicámos de ir à procura do segundo golo. Grande jogo, acima de tudo. Feliz porque conseguimos ser consistentes. Seguir em frente com a grande caminhada que temos feito e agora vem o 'mata-mata', por isso temos de ser ainda mais consistentes."

Está satisfeito com a réplica à Fiorentina? "Estou satisfeito desde sempre, não só neste jogo. Jogo após jogo temos crescido, eles têm-se divertido em campo. Eles são felizes e têm prazer a jogar. Temos feito grandes jogos, temos vindo a crescer. Hoje não fugimos a isso, jogámos contra uma grande equipa europeia. Fomos muito competitivos acima de tudo e vamos sê-lo sempre, independentemente do adversário. Eles na segunda parte foram um bocadinho mais agressivos e intensos na pressão, porque foram atrás do resultado, a jogar com dois avançados muito difíceis para a nossa linha defensiva, que foram uns guerreiros, bateram-se muito bem. Estou feliz com o que têm dado e acredito mesmo que o futuro será risonho."

Gustavo Silva deu cartas como ponta de lança: "O Gustavo tem características muito próprias. Para o pôr ali é porque acreditamos que ele pode dar-nos coisas diferentes, como tem dado. Tem golo, entrega-se ao jogo do início ao fim, tem intensidade, é competitivo, é dos jogadores que nós queremos e de que gostamos, por isso está aqui. É um jogador à Vitória. Tem sido feliz como todos os outros, mas sem a ajuda dos outros não seria possível. É um miúdo que está a crescer, adaptou-se bem ao grupo, à equipa, ao clube e à cidade e vai ter um futuro muito risonho pela frente."

Segundo lugar da Liga Conferência: "Dignifica acima de tudo o clube que representamos. Merece esta representação, merece este louvor, por tudo o que temos feito, merece esta caminhada feliz que temos tido na Conference. Para o pais também é muito bom, engrandece o país, percebe-se que não existe só Porto, Benfica e Sporting, existem também outras grandes equipas como o Vitória. Acima de tudo é isso, engrandece-nos e ficamos muito felizes por ficar na história do clube e de uma cidade tão especial."

Será bom apanhar o Chelsea? "É bom, oxalá que sim, porque é sinal de que estamos na final da Conference."