Margarido: "Os detalhes é que fizeram a diferença"

Tiago Margarido acredita que a derrota do Nacional da Madeira perante o Benfica foi decidida nos "detalhes", um penálti e um erro defensivo.

No final da partida da jornada oito, retomada após ter sido suspensa, em outubro, devido ao nevoeiro, o treinador dos insulares admite que, depois de um bom início da sua equipa, "o Benfica tomou as rédeas do jogo".

"Apesar da supremacia do Benfica, os golos surgem de erros que ditaram o resultado final. O desafio que tínhamos lançado à equipa era conseguirmos competir com uma equipa que joga na Champions. Conseguimos isso e os detalhes é que fizeram a diferença", diz.



O Nacional continua na 13.ª posição do campeonato, com 12 pontos, mais um que o Boavista, que ocupa o lugar de play-off de manutenção.

Análise ao jogo: "Tínhamos como estratégia entrar fortes, tentar surpreender o Benfica através de incursões rápidas, pressionar alto, mas o Benfica conseguiu suster esse início forte e depois tomou as rédeas do jogo. Na segunda parte, o penálti, um detalhe, desbloqueia o jogo. Tentámos ir atrás e alterar a equipa para tentar o empate, e depois outro detalhe permite ao Benfica resolver o jogo."

Foram os detalhes que tramaram o Nacional? "Apesar da supremacia do Benfica, os golos surgem de erros que ditaram o resultado final. O desafio que tínhamos lançado à equipa era conseguirmos competir com uma equipa que joga na Champions. Conseguimos isso e os detalhes é que fizeram a diferença."

Nacional na luta: "Até ao momento temos 12 pontos. Estamos a fazer um campeonato dentro do expectável, estamos completamente dentro da luta pela manutenção. Sabíamos que era difícil e assim será até ao fim. Acreditamos muito naquilo que estamos a fazer."