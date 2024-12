"É duro perder desta forma". Vasco Matos enaltece "bravo" Santa Clara no adeus à Taça

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, lamenta a forma como a sua equipa foi eliminada pelo Sporting (2-1) da Taça da Liga, após todo o esforço dos jogadores, que "foram uns verdadeiros bravos açorianos".

Em declarações à RTP3, no final da partida, que só foi resolvida no prolongamento, com um golo que nasceu de um mau atraso de um dos centrais, Vasco Matos desabafou: "É duro perder desta forma."

"Os meus jogadores fizeram um excelente jogo, foram muito bravos. Cumpriram à regra o nosso planeamento, a nossa organização. Uma palavra de muita força para os jogadores, foram uns verdadeiros bravos açorianos. Fomos guerreiros. Pena a forma como perdemos", disse.

O Sporting é a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça de Portugal. Fica à espera de Tirsense ou Rebordosa, Oliveira do Hospital ou São João de Ver, O Elvas ou Vitória de Guimarães, Casa Pia ou Rio Ave, Gil Vicente ou Moreirense, Farense ou Benfica, e Braga ou Lusitano.

Análise ao jogo: "É duro perder desta forma. Os meus jogadores fizeram um excelente jogo, foram muito bravos. Cumpriram à regra o nosso planeamento, a nossa organização. Uma palavra de muita força para os jogadores, foram uns verdadeiros bravos açorianos. Fomos guerreiros. Foi pena a forma como perdemos. É verdade que o Sporting teve a superioridade do jogo, domínio territorial e controlo com bola, claro que sim, é uma grande equipa, mas tivemos três ou quatro situações claras de golo e acabámos por empatar. Depois, foi o que aconteceu. Mas saímos todos reforçados, a região também, e temos de estar muito orgulhosos."

Chaves do jogo: "Temos uma equipa muito trabalhadora, muito organizada, sabe muito bem o que faz em campo e acredita cada vez mais no nosso processo. Esta exibição neste palco, contra este adversário, com vários jogadores que jogam menos deixa-nos extremamente orgulhosos. Temos de continuar."

Quão longe pode chegar o Santa Clara? "O nosso foco é o dia a dia, é o desenvolvimento da equipa e dos jogadores. Disse antes do jogo que queríamos e podíamos competir em qualquer campo e com qualquer equipa. Mostrámos neste estádio que somos muito competitivos, temos muita ambição e acreditamos sempre."