Zlobin foi internado e desfalcará Famalicão por "tempo indeterminado"

O guarda-redes Ivan Zlobin foi internado de urgência, esta quarta-feira, devido a uma lesão grave num rim, e vai desfalcar o Famalicão por "tempo indeterminado", informa o clube esta quarta-feira.

Lesão contraída num lance com Roger, do Sporting de Braga, que ocorreu aos seis minutos do empate (3-3) entre os dois clubes, na segunda-feira, relativo à 14.ª jornada da I Liga. Segundo o jornal "O Jogo", o guarda-redes russo manifestou logo dores, no momento do choque, mas permaneceu em campo. Horas mais tarde, as dores acentuaram-se e, perante a presença de sangue na urina, foi internado no Hospital da Trofa.



Em comunicado, o Famalicão explica que, após exames complementares, Zlobin foi diagnosticado com uma laceração (corte ou rasgo) do córtex renal grau IV no rim esquerdo. O guarda-redes manter-se-á internado "sob vigilância apertada", podendo vir a precisar de ser operado.

Formado entre CSKA Moscovo e União de Leiria, Ivan Zlobin rumou ao Benfica, primeiro por empréstimo e depois em definitivo, em 2015/16, para representar os sub-19 e os B. Estreou-se pela equipa principal na época 2019/20, em que fez sete jogos, antes de se mudar para Famalicão no ano seguinte. Esta temporada, aos 27 anos, assumiu a titularidade e levava já 13 jogos, de 16 possíveis, ao serviço da equipa minhota.