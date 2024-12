Hora do Nacional-Benfica é "bastante propícia" para se jogar, mas hipótese de nevoeiro não está afastada: IPMA

Mais de dois meses depois da interrupção do jogo no Funchal, o nevoeiro continua a criar dúvidas. O Nacional-Benfica, partida em atraso da oitava jornada do campeonato, foi interrompido aos oito minutos no dia 6 de outubro, precisamente devido ao nevoeiro, mas a pouco mais de 24 horas do apito (já não) inicial, as perspetivas não são tão desanimadoras.

"A situação mantém-se, mais ao menos, semelhante à de ontem [terça-feira]. Há a possibilidade de se formar nevoeiro ou nuvens baixas durante o período da tarde de amanhã [quinta-feira]. Mas, aparentemente, o período do meio da tarde, entre as três da tarde e as sete, poderá ser bastante propício a que se realize o jogo, em que não não haja tantas nuvens e nevoeiro", explica Vítor Prior a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, uma das duas delegações regionais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, admite que o quadro para esta quinta-feira "melhorou ligeiramente", ainda que não consiga "garantir a 100%" que o nevoeiro dê descanso e o calendário possa ficar acertado.

O reatamento do Nacional-Benfica, a contar para a oitava jornada, está marcado para as 17h desta quinta-feira e terá relato na Renascença.