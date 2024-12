Treinador do Estrela denuncia "confusão tremenda" no túnel após jogo com o FC Porto

O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, revela que se deparou com "uma confusão tremenda no túnel" do Estádio do Dragão, depois da derrota da sua equipa na vista ao FC Porto, por 2-0. Expulso durante a partida, devido a protestos, Faria chegou à sala de imprensa acompanhado pela segurança privada do estádio e de agentes da PSP, e explicou a situação ao portal "MaisFutebol". "Limito-me a fazer o meu trabalho, fui expulso e vi o resto do jogo numa sala anexa e, quando nada fazia prever, sou surpreendido com uma confusão tremenda no túnel, que não consegui ver na totalidade. Houve uma série de empurrões, que não consegui ver, mas há as autoridades para ver, há câmaras e áudio", relatou, citado pelo portal.

O técnico contou, ainda, que o árbitro da partida, Miguel Nogueira, "estava presente, além de alguns delegados e pessoas externas ao jogo".

Segundo o "MaisFutebol", essas "pessoas externas ao jogo" eram, entre outras, André Villas-Boas e Jorge Costa, presidente e diretor desportivo do FC Porto, respetivamente. Os ânimos ter-se-ão exaltado quando elementos do Estrela "procuravam explicações" para as expulsões de Danilo Veiga e do próprio José Faria, refere ainda o portal. "A organização do jogo é do FC Porto. A responsabilidade tem de ser dos protagonistas", vincou José Faria, que assumiu cautelas com as palavras escolhidas: "Tenho de ter cuidado com a forma como me expresso." "Vi algumas coisas, não vi tudo, não vi como tudo começou. Tentámos de fazer o nosso melhor. Quem de direito tem de pedir as imagens e o som e colocar tudo em pratos limpo", sublinhou o treinador do Estrela.