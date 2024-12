"O presidente do FC Porto irrompeu completamente alterado": vice do Estrela e o episódio no túnel do Dragão

Dinis Delgado, delegado ao jogo e vice presidente do Estrela da Amadora, lamenta a confusão da última noite, no túnel dos balneários do Estádio do Dragão, um jogo que terminou 2-0 para a equipa da casa, e defende que a atitude do presidente do FC Porto "não fez qualquer tipo de sentido".



André Villas-Boas, indignado, envolveu-se numa altercação com os dirigentes do Estrela da Amadora, de acordo com Dinis Delgado em declarações a Bola Branca esta terça-feira. E em particular com o 'vice' dos tricolores, quando este conversava com o árbitro principal Miguel Nogueira.

"Estávamos tranquilamente a conversar sobre as expulsões", relata Delgado. "Demonstrei o meu desagrado com a expulsão do [treinador] José Faria, porque acho que foi excessiva, e quando estava a falar sobre o segundo amarelo ao Danilo irrompe o presidente do FC Porto completamente alterado. E a proferir palavras como 'onde pensam que estão?' e ' vão para a vossa casa"... E, para nós, não fez qualquer tipo de sentido. Com empurrões e gritos", exclama o dirigente da equipa da Reboleira, que não encontra justificação plausível para o comportamento do líder dos azuis e brancos.

"Não entendo o que terá levado a entidade máxima do FC Porto a ter uma atitude tão radical como esta", reforça Dinis Delgado.

De acordo com o que Bola Branca apurou, a presença policial posterior na sala de imprensa do Dragão - durante as declarações aos jornalistas do técnico do Estrela da Amadora - foi requisitada pelo FC Porto.



Contactado por Bola Branca, o emblema portista fez saber que não tem prevista qualquer reação pública a este caso.