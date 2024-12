Nota 4 para Miguel Nogueira. "Nada a dizer" sobre a expulsão

Tiago Rocha, videoárbitro (VAR) Bola Branca, atribui Nota 4 a Miguel Nogueira, árbitro do FC Porto 2-0 Estrela da Amadora.

O evento capital é a expulsão de Danilo Veiga, aos 74 minutos, por acumulação de cartões amarelos. As duas decisões do juiz da partida foram acertadas, garante o comentador de arbitragem da Renascença.

O primeiro amarelo foi por reentrar em jogo sem indicação do árbitro, depois de ter recebido assistência fora de campo. Gerou protestos porque a lesão fora fora das quatro linhas, após colisão com os painéis de publicidade, logo, Danilo não recebera ordem de saída de campo.

"Apesar de o árbitro não ter dado indicação para ele sair, e dado que a assistência não foi imediata, ele tinha de ter pedido autorização para reentrar no terreno de jogo", ajuíza Tiago Rocha, que também aprova o segundo cartão, por pisão a Francisco Moura: "É notório e merecedor de segundo amarelo, esta é quase de livro. Bem mostrado por Miguel Monteiro o segundo amarelo e consequente expulsão."

Em suma, "os dois cartões amarelos a Danilo Veiga foram bem exibidos" por Miguel Nogueira. "Nada a dizer", completa o VAR Bola Branca.

O outro lance que deixou dúvidas foi aos 54 minutos, uma possível grande penalidade para o FC Porto por possível mão de Dramé na bola. Tiago Rocha assinala que, houvesse ou não falta, "Namaso estava em fora de jogo no início da jogada", pelo que não poderia haver penálti.

Noutro lance, aos 19 minutos, os jogadores do Estrela também pediram penálti, por outra mão, "sem razão, porque a bola bate na barriga".

No final de contas, de acordo com o VAR Bola Branca, o Estádio do Dragão assistiu a uma "boa arbitragem de Miguel Nogueira, muito seguro do ponto de vista técnico e disciplinar" e com "critério largo".