Portugal vai ter três equipas nas próximas edições da Champions feminina

Portugal vai contar com três equipas na Liga dos Campeões feminina de futebol de 2026/27, garantindo que as duas próximas edições poderão ver crescer a participação lusa, com o campeão a ter entrada direta.

"Já estava garantida a presença de três clubes portugueses na 'Champions' em 2025/26 e, agora, a uma jornada do fim da fase de grupos desta temporada, o mesmo número de equipas está assegurado para a época seguinte", disse fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Um cenário que se abre pelo facto de os países que se encontram atrás de Portugal no ranking "não terem já equipas com hipóteses de qualificação para a fase a eliminar da Champions", o que permite contas favoráveis à representação lusa.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o campeão português terá entrada direta na Liga dos Campeões, uma situação inédita, enquanto o segundo e terceiro classificados irão disputar as pré-eliminatórias de qualificação.

"Não conseguindo esse apuramento, participam na segunda competição europeia criada pela UEFA", acrescentou.

Na época em curso, Benfica, campeão nacional, e Sporting, falharam o acesso à competição, com as 'águias' afastadas na segunda eliminatória de apuramento pelas suecas do Hammarby, e as 'leoas' pelo Real Madrid.

Em 2025/26 será a primeira época com um novo formato, que terá uma fase de liga com 18 equipas, em substituição da antiga fase de grupos, e que terá seis jornadas, com três jogos em casa e três fora.

Os quatro melhores apuram-se automaticamente para os quartos de final, enquanto que as equipas que terminarem entre o 5.º e o 12.º lugares competirão num play-off a duas mãos para garantir mais quatro equipas.