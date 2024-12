Nota 2 para João Gonçalves. “Devenish deveria ter sido expulso”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a João Gonçalves, árbitro do AVS - Benfica, partida da 14.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Devenish, o autor do golo do AVS, deveria ter sido expulso, com duplo amarelo (aos 33 e 46 minutos).

Na primeira parte sem lances para análise nas áreas, Tiago Rocha deteta dois erros disciplinares: Amdouni e Devenish deveriam ter visto primeiro amarelo.

Depois foram bem mostrados a Arthur Cabral e Devenish (no segundo lance viu cartão).

Já na segunda parte, aos 69 minutos, Beste agarrou Vasco, mas largou o adversário e não o impediu de chegar à bola, considera o VAR Bola Branca – e, por isso, o árbitro esteve bem ao deixar seguir.

Perto do final há um golo bem anulado ao Benfica. Schelderup está em fora de jogo.

Pelo erro na não expulsão de Devenish, nota 2 para João Gonçalves.

Dentro das quatro linhas, AVS e Benfica empataram 1-1.