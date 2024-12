Daniel Ramos. “Era injusto perdermos este jogo”

O treinador do AVS, Daniel Ramos, considera que o resultado (1-1) contra o Benfica “é justo”, elogiando especialmente a segunda parte.

O jogo

"Sabíamos que era um jogo de grau de dificuldade elevado, mas que podíamos ter as nossas oportunidades. Colocámos bem as nossas armas em campo. Era injusto perdermos este jogo. Foram duas partes um pouco diferentes. Entrámos bem, o Benfica conseguiu ter mais bola, fez um golo e acabámos por tentar controlar antes do intervalo. Disse que tínhamos de entrar melhor e fizemos isso de uma forma exemplar. Havia dois grandes objetivos para este jogo: consolidar a organização defensiva e melhorar o processo ofensivo, termos mais bola, mais finalizações. Fizemos uma grande segunda parte. Estamos no caminho certo, mas ainda temos muito para melhorar".





Discurso ao intervalo

"Disse que precisávamos de arriscar mais, não nos escondermos. Pior é ficarmos quietos, estávamos um bocadinho apáticos. Melhorámos na segunda parte, ficámos com as segundas bolas. Foi um grande mérito da equipa. Vi progressos na equipa, queremos manter esta forma de estar".

Sai do jogo satisfeito

"Sem dúvida, eu e a minha equipa técnica tomámos decisões importantes no tempo certo. Parabéns aos que entraram e aos que iniciaram. Estamos no caminho certo, mas ainda no início. Contabilizámos um ponto, fizemos um bom jogo, mas foi só um jogo. Todos os jogos são importantes, temos de olhar com a máxima determinação".

AVS e Benfica empataram 1-1.