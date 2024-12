Salvador. “Demos uma pálida imagem do que é o Braga”

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, deixou duras críticas à postura dos arsenalistas contra a Roma.

"Dizer que é um momento triste porque não tivemos o resultado que nós gostaríamos de ter, mas acima de não ter o resultado demos uma pálida imagem daquilo que é o Braga e o que deve ser o Braga. Nós estamos preparados para perder, assim temos que estar, mal seria se não estivéssemos. Aquilo que nós não estamos preparados é para perder da forma como hoje perdemos e como temos perdido já em alguns jogos", referiu.

O dirigente dos arsenalistas acrescentou: "Estou aqui para dar a cara, estamos aqui todos para sair desta situação, mas há uma coisa para sair disto e é dentro do campo, com atitude, com compromisso, com intensidade, para se poder disputar os jogos, aquilo que o Braga nos habituou, num Braga europeu. E não é isso que tem acontecido, não foi isso que hoje aconteceu, foi uma imagem pálida daquilo que é o Sp. Braga. Outros jogos que já também têm acontecido e aquilo que nós temos é que dar uma resposta dentro das quatro linhas, com compromisso, com intensidade, com força, para se poder ganhar os jogos".

O Sp. Braga perdeu 3-0 diante da Roma numa partida em que teve grandes dificuldades em ter bola e criar oportunidades.