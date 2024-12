Bacci e o jogo com o Sporting: "Esperamos um desafio difícil, com uma equipa que precisa de pontos"

O treinador do Boavista, Cristiano Bacci, garantiu esta sexta-feira que nada mudou na habitual preparação da equipa para o jogo com Sporting, deste sábado, da jornada 14 da I Liga de futebol, desvalorizando o mau momento dos 'leões'.

"Não mudou em nada a nossa preparação. Os nossos alvos [de trabalho] foram os mesmos dos outros jogos, preparamos a equipa para tentar pontuar", disse o técnico dos 'axadrezados'.

Cristiano Bacci considerou "normal" que Sporting passe por uma fase menos positiva, mas referiu que o adversário tem argumentos para dar a volta a situação.

"O Sporting é primeiro na classificação, uma equipa com muita qualidade, mas como todas a equipas do mundo, mesmo as mais fortes, podem ter momentos difíceis. É uma coisa normal, mas têm qualidade para dar a volta a situação", analisou.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador do Boavista não se quis alongar em avaliações ao conjunto de Alvalade, mas conta que os 'leões' queiram, já neste jogo, mostrar a qualidade e recuperação.

"Esperamos um desafio difícil, com uma equipa que precisa de pontos, tal como nós. Vamos fazer o nosso jogo e manter a identidade", completou.

Questionado sobre a diferença de pontos conseguidos pelo Boavista nos jogos fora e em casa, que demonstram que as 'panteras' são bem mais eficazes fora de portas, Cristiano Bacci disse que a preparação é sempre a mesma.

"Preparamos todos os jogos da mesma forma, seja em casa e fora, seja com o Sporting ou com o último da tabela. Temos dados que, em casa, mostram que a equipa chega à baliza adversária com muita frequência, a entrega é a mesma dentro e fora", partilhou.

O treinador mostrou-se, por isso, indiferente a essa diferença de resultados, acrescentando: "Felizmente estamos a pontuar fora. O meu objetivo é chegar ao final da época com três equipas fora de casa".

Sobre o facto do Boavista se aproximar dofinal deste ano civil fora dos lugares de descida de divisão, mesmo com as as conhecidas dificuldades para reforçar o plantel, o técnico italiano reiterou a confiança no grupo.

"Confio no meu trabalho e nos meus jogadores. Não tinha duvidas que íamos está fora da linha de água", concluiu.

O Boavista, 14.º classificado, com 11 pontos, joga este sábado no reduto do líder Sporting, com 33, numa partida com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.